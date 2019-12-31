Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9 liradan satıldı.
31.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:42
Şanlıurfa Ticaret Borasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,35
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,20
|2,45
|Arpa
|Kg
|0,91
|0,92
|Preseli pamuk
|Kg
|8,25
|9,00
|Mısır
|Kg
|0,88
|1,18
|Yağlık çigit
|Kg
|0,88
|1,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,65
| 3,50
Kaynak: AA