Şanlıurfa Ticaret Borsası

31.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:42

Şanlıurfa Ticaret Borasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,20 1,35 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,20 2,45 Arpa Kg 0,91 0,92 Preseli pamuk Kg 8,25 9,00 Mısır Kg 0,88 1,18 Yağlık çigit Kg 0,88 1,10 Kütlü pamuk Kg 2,65 3,50

Kaynak: AA