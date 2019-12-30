Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,60 liradan satıldı.
30.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:28
Şanlıurfa Ticaret Borası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,10
|2,11
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,98
|5,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Nohut
|Kg
|1,80
|1,80
|Mısır
|Kg
|0,74
|1,30
|Çigit
|Kg
|0,50
|0,55
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,70
| 4,60
Kaynak: AA