Şanlıurfa Ticaret Borsası

30.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:28

Şanlıurfa Ticaret Borası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,10 2,11 Kırmızı mercimek Kg 4,98 5,00 Arpa Kg 0,80 0,80 Nohut Kg 1,80 1,80 Mısır Kg 0,74 1,30 Çigit Kg 0,50 0,55 Kütlü pamuk Kg 2,70 4,60

Kaynak: AA