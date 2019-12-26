Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda, preseli pamuğun kilogramı 7,20 liradan satıldı.
26.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:12
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda, preseli pamuğun kilogramı 7,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,50
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|0,80
|1,07
|Preseli pamuk
|Kg
|7,20
|7,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,20
| 2,80
Kaynak: AA