Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,20 ila 4,95 liradan satıldı.
25.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:44
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,20 ila 4,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|3,25
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,20
|4,95
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,80
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,25
|Arpa
|Kg
|0,80
| 1,60
Kaynak: AA