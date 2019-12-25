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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,20 ila 4,95 liradan satıldı.

25.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:44
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,20 ila 4,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 3,25 3,50
Kırmızı mercimek Kg 2,20 4,95
Nohut Kg 2,00 3,80
Buğday Kg 1,00 1,25
Arpa Kg 0,80 1,60

Kaynak: AA
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