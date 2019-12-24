Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05-9,17 liradan satıldı.
24.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:52
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05-9,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|8,05
|9,17
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,30
|2,48
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,25
|Mısır
|Kg
|1,06
|1,18
|Buğday
|Kg
|1,03
|1,50
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,20
Kaynak: AA