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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.

23.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Dökme pamuk küspesi Kg 1,18 1,18
Nohut Kg 2,77 2,77
Kırmızı mercimek Kg 3,47 3,47
Mısır Kg 0,97 1,06
Buğday Kg 0,90 2,40
Soya fasulyesi Kg 2,30 2,30
Arpa Kg 0,80 1,40

Kaynak: AA
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