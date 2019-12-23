Şanlıurfa Ticaret Borsası

23.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48

Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Dökme pamuk küspesi Kg 1,18 1,18 Nohut Kg 2,77 2,77 Kırmızı mercimek Kg 3,47 3,47 Mısır Kg 0,97 1,06 Buğday Kg 0,90 2,40 Soya fasulyesi Kg 2,30 2,30 Arpa Kg 0,80 1,40

Kaynak: AA