Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.
23.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48
Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dökme pamuk küspesi
|Kg
|1,18
|1,18
|Nohut
|Kg
|2,77
|2,77
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,47
|3,47
|Mısır
|Kg
|0,97
|1,06
|Buğday
|Kg
|0,90
|2,40
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,30
|2,30
|Arpa
|Kg
|0,80
| 1,40
Kaynak: AA