Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-8,70 liradan satıldı.
20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:08
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-8,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|7,80
|8,70
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,45
|3,90
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,20
|Mısır
|Kg
|0,89
|1,05
|Buğday
|Kg
|1,25
|1,60
|Arpa
|Kg
|0,90
|1,10
Kaynak: AA