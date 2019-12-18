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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda, kütlü pamuğun kilogramı 4,10 liradan satıldı.

18.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, kütlü pamuğun kilogramı 4,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kütlü pamuk Kg4,10 4,10
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,60
Mısır Kg0,95 0,95
Buğday Kg1,01 1,20
Nohut Kg3,02 3,75
Arpa Kg0,80 0,90

Kaynak: AA
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