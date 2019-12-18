18.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:02

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda, kütlü pamuğun kilogramı 4,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kütlü pamuk Kg 4,10 4,10 Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,60 Mısır Kg 0,95 0,95 Buğday Kg 1,01 1,20 Nohut Kg 3,02 3,75 Arpa Kg 0,80 0,90

Kaynak: AA