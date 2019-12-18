Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda, kütlü pamuğun kilogramı 4,10 liradan satıldı.
18.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda, kütlü pamuğun kilogramı 4,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,10
|4,10
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,60
|Mısır
|Kg
|0,95
|0,95
|Buğday
|Kg
|1,01
|1,20
|Nohut
|Kg
|3,02
|3,75
|Arpa
|Kg
|0,80
| 0,90
Kaynak: AA