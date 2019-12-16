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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.

16.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kabuklu fıstık Kg39,00 39,00
Kırmızı mercimek Kg 4,43 4,43
Mısır Kg0,73 1,35
Buğday Kg1,52 2,13
Nohut Kg1,70 2,60
Arpa Kg0,80 1,10

Kaynak: AA
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