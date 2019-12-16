Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.
16.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kabuklu fıstık
|Kg
|39,00
|39,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,43
|4,43
|Mısır
|Kg
|0,73
|1,35
|Buğday
|Kg
|1,52
|2,13
|Nohut
|Kg
|1,70
|2,60
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,10
Kaynak: AA