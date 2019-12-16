16.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:08

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kabuklu fıstık Kg 39,00 39,00 Kırmızı mercimek Kg 4,43 4,43 Mısır Kg 0,73 1,35 Buğday Kg 1,52 2,13 Nohut Kg 1,70 2,60 Arpa Kg 0,80 1,10

Kaynak: AA