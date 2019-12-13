13.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:38

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90-9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 7,90 9,40 Kırmızı mercimek Kg 2,05 3,20 Mısır Kg 0,84 1,16 Buğday Kg 1,52 2,13 Nohut Kg 3,02 3,02 Arpa Kg 0,80 1,50

Kaynak: AA