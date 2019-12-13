Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90-9,40 liradan satıldı.
13.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:38
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90-9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|7,90
|9,40
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,05
|3,20
|Mısır
|Kg
|0,84
|1,16
|Buğday
|Kg
|1,52
|2,13
|Nohut
|Kg
|3,02
|3,02
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,50
Kaynak: AA