Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-8,80 liradan satıldı.
12.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:06
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,10
|2,10
|Arpa
|Kg
|1.00
|1.00
|Mısır
|Kg
|0,77
|1,17
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,99
|1,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,75
|8,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,60
| 3,60
Kaynak: AA