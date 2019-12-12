Şanlıurfa Ticaret Borsası

12.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:06

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 2,10 2,10 Arpa Kg 1.00 1.00 Mısır Kg 0,77 1,17 Yağlık çiğit Kg 0,99 1,00 Preseli pamuk Kg 7,75 8,80 Kütlü pamuk Kg 2,60 3,60

Kaynak: AA