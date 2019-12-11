Şanlıurfa Ticaret Borsası

11.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:26

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-3,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,10 1,80 Kütlü pamuk Kg 2,70 3,58 Arpa Kg 0,90 0,98 Kırmızı mercimek Kg 4,27 4,27 Mısır Kg 0,80 1,07 Nohut Kg 2,00 2,50

Kaynak: AA