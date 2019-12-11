Şanlıurfa Ticaret Borsası
Haberler » Güncel » Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haber

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-3,58 liradan satıldı.

11.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-3,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,10 1,80
Kütlü pamuk Kg 2,70 3,58
Arpa Kg 0,90 0,98
Kırmızı mercimek Kg 4,27 4,27
Mısır Kg 0,80 1,07
Nohut Kg 2,00 2,50

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler