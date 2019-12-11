Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-3,58 liradan satıldı.
11.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:26
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-3,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,70
|3,58
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,98
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,27
|4,27
|Mısır
|Kg
|0,80
|1,07
|Nohut
|Kg
|2,00
| 2,50
Kaynak: AA