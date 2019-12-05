Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.
05.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,30
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,50
|Arpa
|Kg
|0,90
|1,15
|Mısır
|Kg
|0,81
|0,92
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,80
|3,05
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,87
|1,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,30
| 8,53
Kaynak: AA