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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.

05.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,30
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,50
Arpa Kg 0,90 1,15
Mısır Kg 0,81 0,92
Kütlü pamuk Kg 2,80 3,05
Yağlık çiğit Kg 0,87 1,00
Preseli pamuk Kg 8,30 8,53

Kaynak: AA
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