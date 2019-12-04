Şanlıurfa Ticaret Borsası

04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,62-4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,90 Mısır Kg 0,93 1,11 Kütlü pamuk Kg 2,62 4,00 Arpa Kg 0,85 1,05 Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,50 Nohut Kg 2,30 2,30

Kaynak: AA