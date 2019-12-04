Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,62-4 liradan satıldı.
04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,62-4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,90
|Mısır
|Kg
|0,93
|1,11
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,62
|4,00
|Arpa
|Kg
|0,85
|1,05
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,50
|Nohut
|Kg
|2,30
| 2,30
Kaynak: AA