03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:24

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,00 Mısır Kg 0.91 0.91 Preseli pamuk Kg 8,20 8,20 Kütlü pamuk Kg 2,60 2,60 Arpa Kg 0,80 0,80 Nohut Kg 1,50 1,50 Yağlık çiğit Kg 0,78 0,78 Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00

Kaynak: AA