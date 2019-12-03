Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.
03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:24
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,00
|Mısır
|Kg
|0.91
|0.91
|Preseli pamuk
|Kg
|8,20
|8,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,60
|2,60
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Nohut
|Kg
|1,50
|1,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,78
|0,78
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
| 2,00
Kaynak: AA