Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27,50-28,50 liradan satıldı.
02.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:20
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27,50-28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,06
|1,09
|Preseli pamuk
|Kg
|7,90
|8,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,60
|2,60
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,91
|1,06
|Dana karkas
|Kg
|27,50
| 28,50
Kaynak: AA