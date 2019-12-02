Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:20

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27,50-28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 1,06 1,09 Preseli pamuk Kg 7,90 8,30 Kütlü pamuk Kg 2,60 2,60 Yağlık çiğit Kg 0,91 1,06 Dana karkas Kg 27,50 28,50

Kaynak: AA