Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,15 - 9,00 liradan satıldı.
29.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:32
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,15 - 9,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|2,06
|Mısır
|Kg
|0.70
|1.20
|Preseli pamuk
|Kg
|8,15
|9,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,00
|3,80
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,95
|Nohut
|Kg
|1,70
|2,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,90
|1,11
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
| 2,00
Kaynak: AA