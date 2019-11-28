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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35-9,55 liradan satıldı.

28.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35-9,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 7,35 9,55
Kütlü pamuk Kg 2,78 4,00
Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,00
Mısır Kg 0,79 1,23
Buğday Kg 1,00 1,80
Arpa Kg 0,80 1,50
Nohut Kg 1,70 3,00

Kaynak: AA
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