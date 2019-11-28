Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35-9,55 liradan satıldı.
28.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35-9,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|7,35
|9,55
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,78
|4,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,00
|Mısır
|Kg
|0,79
|1,23
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,80
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,50
|Nohut
|Kg
|1,70
|3,00
Kaynak: AA