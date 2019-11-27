Şanlıurfa Ticaret Borsası

27.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:42

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 3,60 3,60 Nohut Kg 2.00 2.10 Yağlık çiğit Kg 0,86 1,21 Fasulye Kg 2,20 2,20 Buğday Kg 1,00 1,45 Arpa Kg 0,80 0,90

Kaynak: AA