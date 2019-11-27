Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,60 liradan satıldı.
27.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:42
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,60
|3,60
|Nohut
|Kg
|2.00
|2.10
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,86
|1,21
|Fasulye
|Kg
|2,20
|2,20
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,45
|Arpa
|Kg
|0,80
| 0,90
Kaynak: AA