Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28,50 liradan satıldı.
25.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:08
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|0,93
|1,02
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,85
|Çigit
|Kg
|0,80
|1,12
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,12
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,40
| 8,90
|Dana karkas
|Kg
|28,50
|28,50
Kaynak: AA