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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28,50 liradan satıldı.

25.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00
Mısır Kg 0,93 1,02
Arpa Kg 0,80 0,85
Çigit Kg 0,80 1,12
Buğday Kg 1,10 1,12
Nohut Kg 2,00 2,00
Preseli pamuk Kg 7,40 8,90

Dana karkas Kg 28,50 28,50

Kaynak: AA
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