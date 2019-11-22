Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,25 liradan satıldı.
22.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:42
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|4,25
|Mısır
|Kg
|0,80
|0,91
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,85
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,86
|Nohut
|Kg
|1,70
|2,50
|Kuru fasulye
|Kg
|3,50
| 4,25
Kaynak: AA