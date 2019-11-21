Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,89-9,20 liradan satıldı.
21.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:14
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,89-9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|0.99
|1.00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,86
|1,21
|Preseli pamuk
|Kg
|7,89
|9,20
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,70
|Kütlü pamuk
|Kg
|1,90
| 3,50
Kaynak: AA