Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,28 liradan satıldı.
13.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:44
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|8,28
|8,28
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,00
|3,00
|Tohumluk çiğit
|Kg
|1,25
|1,25
|Mısır rutubetli
|Kg
|0,89
|0,89
|Mısır
|Kg
|0,75
|0,75
Kaynak: AA