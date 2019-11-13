Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:44

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 8,28 8,28 Kütlü pamuk Kg 3,00 3,00 Tohumluk çiğit Kg 1,25 1,25 Mısır rutubetli Kg 0,89 0,89 Mısır Kg 0,75 0,75

Kaynak: AA