Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9,10 liradan satıldı.
11.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:32
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,12
|3,55
|Mısır
|Kg
|0.98
|1.05
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,95
|1,17
|Preseli pamuk
|Kg
|8,25
|9,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,65
| 3,65
Kaynak: AA