Şanlıurfa Ticaret Borsası

11.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:32

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 3,12 3,55 Mısır Kg 0.98 1.05 Yağlık çiğit Kg 0,95 1,17 Preseli pamuk Kg 8,25 9,10 Kütlü pamuk Kg 2,65 3,65

Kaynak: AA