Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,05-3,60 lira arasından satıldı.
08.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:56
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,05-3,60 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,05
|3,60
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|0,86
|1,05
|Buğday
|Kg
|1,00
|2,35
|Arpa
|Kg
|0,85
|1,45
Kaynak: AA