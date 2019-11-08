08.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:56

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,05-3,60 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kütlü pamuk Kg 3,05 3,60 Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00 Mısır Kg 0,86 1,05 Buğday Kg 1,00 2,35 Arpa Kg 0,85 1,45

Kaynak: AA