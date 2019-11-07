Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85-9,00 liradan satıldı.
07.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:06
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85-9,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,97
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,42
|Mısır
|Kg
|0,91
|1,08
|Preseli pamuk
|Kg
|7,85
| 9,00
Kaynak: AA