07.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:06

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85-9,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,97 Arpa Kg 0,80 1,30 Buğday Kg 1,00 1,42 Mısır Kg 0,91 1,08 Preseli pamuk Kg 7,85 9,00

Kaynak: AA