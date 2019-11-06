Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60-8,80 liradan satıldı.
06.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:54
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60-8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|8,60
|8,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,20
|3,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,84
|0,97
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,05
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,96
|3,96
Kaynak: AA