Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,75 liradan satıldı.
24.10.2019 10:22
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,44
|2,00
|Mısır
|Kg
|1.04
|1.08
|Nohut
|Kg
|3,22
|3,22
|Preseli pamuk
|Kg
|7,25
|8,75
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,44
|3,44
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,80
|0,93
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,70
| 3,10
Kaynak: AA