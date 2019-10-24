Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,75 liradan satıldı.

24.10.2019 10:22
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,44 2,00
Mısır Kg 1.04 1.08
Nohut Kg 3,22 3,22
Preseli pamuk Kg 7,25 8,75
Kırmızı mercimek Kg 3,44 3,44
Yağlık çiğit Kg 0,80 0,93
Kütlü pamuk Kg 2,70 3,10

Kaynak: AA
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