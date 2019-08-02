Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,60-9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,32 1,79 Pamuk yağı Kg 2,80 2,80 Preseli pamuk Kg 9,60 9,70

Kaynak: AA