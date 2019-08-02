Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,60-9,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,60-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,32
|1,79
|Pamuk yağı
|Kg
|2,80
|2,80
|Preseli pamuk
|Kg
|9,60
|9,70
Kaynak: AA
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