Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,53-9,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,53-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,80
|1,90
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,27
|Pamuk yağı
|Kg
|4,95
|4,98
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|1,90
|3,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,53
|9,70
Kaynak: AA
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