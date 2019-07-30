Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,53-9,70 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,53-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün
 Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,80 1,90
Mısır Kg 1,15 1,27
Pamuk yağı Kg 4,95 4,98
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,90 3,00
Preseli pamuk Kg 7,53 9,70

Kaynak: AA
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