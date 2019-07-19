Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40-10,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,45 1,81
Kırmızı mercimek Kg 3,12 3,12
Mısır Kg 1,00 1,17
Preseli pamuk Kg 9,40 10,50

Kaynak: AA
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