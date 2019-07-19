Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40-10,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,45
|1,81
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,12
|3,12
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,17
|Preseli pamuk
|Kg
|9,40
|10,50
Kaynak: AA
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