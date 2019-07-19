Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40-10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,45 1,81 Kırmızı mercimek Kg 3,12 3,12 Mısır Kg 1,00 1,17 Preseli pamuk Kg 9,40 10,50

Kaynak: AA