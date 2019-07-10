Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,05 1,05 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,13 3,13 Mısır Kg 1,14

1,14 Buğday Kg 1,73 1,73



Kaynak: AA