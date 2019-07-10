Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,73 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,051,05
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,133,13
Mısır Kg1,14
1,14
Buğday Kg1,731,73

Kaynak: AA
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