Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|7,00
|7,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,00
|3,30
|Mısır
|Kg
|0,90
|0,95
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,95
|Arpa
|Kg
|1,15
|1,30
Kaynak: AA
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