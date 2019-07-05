Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,24 1,30 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,86 2,86 Preseli pamuk Kg 8,60

8,60 Nohut Kg 2,15 2,15



Kaynak: AA