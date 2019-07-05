Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,24
|1,30
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,86
|2,86
|Preseli pamuk
|Kg
|8,60
|8,60
|Nohut
|Kg
|2,15
|2,15
Kaynak: AA
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