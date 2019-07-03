Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 - 9,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,83 1,83 Arpa Kg 1,16 1,16 Preseli pamuk Kg 8,75 9,02 Mısır Kg 1,15 1,15



Kaynak: AA