Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,99
|Arpa
|Kg
|1,16
|1,16
|Preseli pamuk
|Kg
|8,95
|8,95
|Mısır
|Kg
|1,11
|1,11
Kaynak: AA
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