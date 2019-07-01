Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,10 1,99
Arpa Kg 1,16 1,16
Preseli pamuk Kg 8,95 8,95
Mısır Kg 1,111,11

Kaynak: AA
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