Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,49 1,64
Yağlık çiğit Kg 0,78 0,88
Preseli pamuk
 Kg 8,70 10,30
Kırmızı mercimek Kg 3,40 3,40

Kaynak: AA
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