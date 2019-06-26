Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,49 1,64 Yağlık çiğit Kg 0,78 0,88 Preseli pamuk

Kg 8,70 10,30 Kırmızı mercimek Kg 3,40 3,40

Kaynak: AA