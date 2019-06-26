Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,49
|1,64
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,78
|0,88
|Preseli pamuk
|Kg
|8,70
|10,30
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,40
|3,40
Kaynak: AA
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