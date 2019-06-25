Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,79
|Arpa
|Kg
|1,29
|1,40
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,26
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,70
|2,75
|Yonca
|Kg
|0,85
| 0,85
Kaynak: AA
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