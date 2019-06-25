Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,10 1,79 Arpa Kg 1,29 1,40 Mısır Kg 1,25 1,26 Kırmızı mercimek Kg 2,70 2,75 Yonca Kg 0,85 0,85



Kaynak: AA