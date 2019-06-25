Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,10 1,79
Arpa Kg 1,29 1,40
Mısır Kg 1,25 1,26
Kırmızı mercimek Kg 2,70 2,75
Yonca Kg 0,85 0,85

Kaynak: AA
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