Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|10,00
|10,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|1,80
|2,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,75
|0,75
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,90
|Arpa
|Kg
|1,17
|1,17
Kaynak: AA
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