Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 10,00 10,00 Kırmızı mercimek Kg 1,80 2,00 Yağlık çiğit Kg 0,75 0,75 Buğday Kg 1,00 1,90 Arpa Kg 1,17 1,17

Kaynak: AA