Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,33 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,70
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,76
|Preseli pamuk
|Kg
|9,33
|9,33
Kaynak: AA
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