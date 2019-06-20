Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,20 1,20 Buğday Kg 1,40 1,70 Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,76 Preseli pamuk Kg 9,33 9,33



Kaynak: AA