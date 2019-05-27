Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,21
|1,21
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,90
|Kırmızı mercimek
|Kg
|1,89
|2,65
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|8,50
Kaynak: AA
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