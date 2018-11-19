Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,18-8,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,18-8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle :
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|0,80
|1,00
|Çiğit
|Kg
|0,75
|0,94
|Arpa
|Kg
|0,82
|0,82
|Fasulye
|Kg
|3,00
|3,10
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|1,70
|1,70
|Buğday
|Kg
|0,90
|0,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,32
|4,32
|Preseli pamuk
|Kg
|8,18
| 8,80