Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,18-8,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,18-8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle :

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,80 1,00
Çiğit Kg 0,75 0,94
Arpa Kg 0,82 0,82
Fasulye Kg 3,00 3,10
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,70 1,70
Buğday Kg 0,90 0,90
Kütlü pamuk Kg 2,32 4,32
Preseli pamuk Kg 8,18 8,80

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