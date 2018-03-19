Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,04-6,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,04-6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|1,50
|1,50
|Arpa
|Kg
|0,60
|0,60
|Buğday
|Kg
|0,90
|0,90
|Pamuk yağı
|Kg
|3,81
|3,81
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,32
|2,32
|Preseli pamuk
|Kg
|5,04
|6,50
|Mısır
|Kg
|0,80
| 0,81