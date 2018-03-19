Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,04-6,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,04-6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,50 1,50
Arpa Kg 0,60 0,60
Buğday Kg 0,90 0,90
Pamuk yağı Kg 3,81 3,81
Kütlü pamuk Kg 2,32 2,32
Preseli pamuk Kg 5,04 6,50
Mısır Kg 0,80 0,81

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