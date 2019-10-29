Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı

Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı

Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor (2)TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNEL KAPATILDI'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tüneller, kapatılıyor.

29.10.2019 17:18
Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı

Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor (2)

TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNEL KAPATILDI

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tüneller, kapatılıyor. Tel Abyad'da, terör örgütünün, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı tüneller tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, evlerde detaylı arama yaparak, belirlenen tünelleri kapatıyor. Teröristlerin kazdığı tünellerden biri de kent merkezinde bulunan evde tespit edildi. Teröristlerin evden kazdıkları tünel, TSK ve SMO birlikleri tarafından kapatıldı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı
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