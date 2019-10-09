Şanlıurfa teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyorŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKKPYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.
Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKKPYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi tünel çalışmalarını hızlandıran PKKPYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor. Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyon öncesi tedirgin olan teröristler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Resulayn'daki PKKPYD'li teröristlerin, sivil vatandaşların bölgeden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.