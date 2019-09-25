Şanlıurfa teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

25.09.2019 14:43

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKKPYD'li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok getirdi. TIR'larla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleri ile tekrar üstü kapatılıyor.

Kaynak: DHA