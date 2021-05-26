ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, geçmişte terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, sözde örgüt mensuplarından dini ve askeri eğitim aldıkları yönünde bilgiler elde edilen Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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