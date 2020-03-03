: Şanlıurfa tel abyad'da bahar kalkanı harekatı'na destek

03.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:44

Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Sülük kasabasında yaşayanlar, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Tel Abyad'ın Sülük kasabasında program düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bayraklarıyla kasaba meydanında öğle saatlerinde toplananlar, Türkiye lehine sloganlar attı. Türk askerinin yanında olduklarını belirten bölge halkı, TSK'nın başarılı olması için dualar etti.

Kaynak: DHA

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