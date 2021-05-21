Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda

Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekerlekli Basketbol Süper Lig'inde 7 puan ile 9. Sırada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, Süper Lig'de 2. ve 3. etap müsabakaları öncesi antrenmanlarını sıkılaştırdı.

Tekerlekli Basketbol Süper Lig'inde 7 puan ile 9. Sırada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, Süper Lig'de 2. ve 3. etap müsabakaları öncesi antrenmanlarını sıkılaştırdı.

Pandemi nedeniyle bu sezon deplasmanlı müsabakalar yerine 3 etaptan oluşan toplu maçlar belirlendi. İlk etabı başarılı bir şekilde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, 15 takımın bulunduğu Lig'de 7 puanla 9. sırada yer buldu. 24 Mayıs ile 3 Haziran 2021 tarihleri arası takımların kıran kırana mücadele edeceği 2. ve 3. etap maçlarına hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, Play-Of'ta kalarak Şanlıurfa'ya Şampiyonluğu getirmek sıkı çalışıyor. Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunana Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takım Koçu Serdar Yıldırım, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı 2020-2021 hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sezon 3 etaplı şekilde oynanacak olan müsabakalar, Pandemi nedeniyle deplasmanlı yerine etaplı ligler halinde oynanacaktır. 1. Etapta güzel sonuçlar aldık orta sıradaki yerlerimizi aldık. 24 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında 2. Etap ile 3. Etap maçlarına geçerek ligimizde devam etmek istiyoruz. Zorlu müsabakalar öncesinde her gün antrenmanlarımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı olarak önceki sezon elde ettiğimiz başarımızı bu yıl da sürdürerek play-off'lara kalmaktır. Hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda
Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda
Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu
Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:39:15. #1.13#

title