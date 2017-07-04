Şanlıurfa Tarım Işçisi Gibi Davranan Polis, Cinayet Şüphelilerini Yakaladı

Şanlıurfa'da, bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Suriye uyruklu Zahra Sinol'un cinayet şüpheleri baba ile kardeşi, mevsimlik tarım işçisi gibi Niğde'ye giden ve burada bir süre de çalışan polisler tarafından yakalandı.



Geçen 29 Haziran'da, Topdağı Mahallesi'nde bulunan evde Zahra Sinol, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralı bulunan genç kız, kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet şüphelisinin yakalanması için Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Olayı araştıran özel ekip, yaptıkları çalışmada; genç kızın babası ve kardeşinin ortadan kaybolduğunu belirledi. Polis, cinayetin ardından şüphelilerin mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan, Niğde'ye gittiklerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, tarım işçisi gii davranarak Niğde'ye gitti. Ekipler, öldürülen Zahra Sinol'un babasının çalıştığı tarlayı tespit etti ve bir süre burada çalıştı. Ekipler tarlada; genç kızı bıçaklayarak öldüren kardeşi Musa Sinol ile cinayetin azmettiricisi olduğu öğrenilen babası Fadıl Sinol'u yakalayarak gözaltına aldı. Niğde'den Şanlıurfa'ya getirilen cinayet şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.